На Украине были ранены пять финских наёмников, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat.

«В пятницу группа финских бойцов должна была вернуться с задания на юге Украины на базу и была ранена. Пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое финнов до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования», — говорится в материалах издания.

Автор публикации уточнил, что наёмники получили осколочные ранения, а также сотрясения мозга и растяжения, когда бежали к укрытию.

О месте происшествия не сообщается.

Ранее в подконтрольном ВСУ городе Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.

Издание Postimees сообщало, что под Артёмовском в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сражавшийся на стороне ВСУ.

Также стало известно, что наёмник из Франции погиб на Украине, его тело вскоре доставят на родину.