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Боец ВС России Кубань погиб, прикрывая отход группы с раненым

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Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным Кубань погиб, прикрывая отход своей группы, в которой был раненый боец, рассказал сослуживец Мальцева.
Боец ВС России Кубань погиб, прикрывая отход группы с раненым
  • РИА Новости

«Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. Лоу первый получил ранение, мы с ним ушли влево», — цитирует РИА Новости штурмовика с позывным Карлсон.

По его словам, Кубань прикрыл их отход и отвлёк на себя внимание.

После звуков стрельбы и взрывов гранат Кубань перестал выходить на связь.

16 марта сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два украинских ЗРК в Донбассе.

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