Боец ВС России Кубань погиб, прикрывая отход группы с раненым
- РИА Новости
«Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. Лоу первый получил ранение, мы с ним ушли влево», — цитирует РИА Новости штурмовика с позывным Карлсон.
По его словам, Кубань прикрыл их отход и отвлёк на себя внимание.
После звуков стрельбы и взрывов гранат Кубань перестал выходить на связь.
16 марта сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два украинских ЗРК в Донбассе.