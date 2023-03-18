Боец ВС России Кубань погиб, прикрывая отход группы с раненым

Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным Кубань погиб, прикрывая отход своей группы, в которой был раненый боец, рассказал сослуживец Мальцева.

«Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. Лоу первый получил ранение, мы с ним ушли влево», — цитирует РИА Новости штурмовика с позывным Карлсон.

По его словам, Кубань прикрыл их отход и отвлёк на себя внимание.

После звуков стрельбы и взрывов гранат Кубань перестал выходить на связь.

16 марта сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два украинских ЗРК в Донбассе.