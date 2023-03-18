Лукашенко: время требует от Минска и Тегерана скоординированных усилий
- РИА Новости
Об этом он заявил в поздравлении президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси с 30-летием установления дипломатических отношений.
«Современная ситуация требует от нас скоординированных и планомерных усилий для сохранения своих экономических позиций и поддержки условий для устойчивого развития», — говорится в поздравлении на сайте главы белорусского государства.
Лукашенко отметил, что на протяжении трёх десятилетий народы двух стран развивают взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов доверия и дружбы.
Ранее Лукашенко сообщил, что выгоду от договорённостей, заключённых во время его визита в Иран, можно оценить в $100 млн.
Власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта.