Белоруссия и Иран договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном

Власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко.

«С 26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение между Тегераном и Минском», — сказал он.

По его словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выгоду от договорённостей, заключённых во время его визита в Иран, можно оценить в $100 млн.