Узнать больше

Белоруссия и Иран договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном

Короткая ссылка
Власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта.
Белоруссия и Иран договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном
  • Gettyimages.ru
  • © Rico Reuter / EyeEm

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко.

«С 26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение между Тегераном и Минском», — сказал он.

По его словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выгоду от договорённостей, заключённых во время его визита в Иран, можно оценить в $100 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить