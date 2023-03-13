Лукашенко оценил выгоду от договорённостей Белоруссии с Ираном в $100 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выгоду от договорённостей, заключённых во время его визита в Иран, можно оценить в $100 млн.

«В общем объёме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн», — цитирует его БЕЛТА.

Об этом Лукашенко сказал по итогам переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране.

В начале марта в Минске сообщили, что экономический эффект от договорённостей, достигнутых в ходе визита белорусского лидера в КНР, оценивается более чем в $3,5 млрд.