Лукашенко оценил выгоду от договорённостей Белоруссии с Ираном в $100 млн
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«В общем объёме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн», — цитирует его БЕЛТА.
Об этом Лукашенко сказал по итогам переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране.
В начале марта в Минске сообщили, что экономический эффект от договорённостей, достигнутых в ходе визита белорусского лидера в КНР, оценивается более чем в $3,5 млрд.