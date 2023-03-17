Бастрыкин заявил, что Украина даёт гражданство «плюющим на международное право наёмникам»
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Он отметил, что с 2014 года на Украине нарушаются все нормы международного права и совершаются тяжкие преступления, спонсорами которых выступает коллективный Запад.
«Тысячи, тысячи граждан зарубежных государств, которые плевали на международное право, совершают тяжкие преступления. Но украинцы очень хитро поступают: они включают этих наёмников в состав Вооружённых сил Украины, а самое главное — дают им украинское гражданство», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.
По данным СК России, почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны.
Ранее издание Postimees сообщило, что под Артёмовском в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сражавшийся на стороне ВСУ.
Также сообщалось, что наёмник из Франции погиб на Украине, его тело вскоре доставят на родину.