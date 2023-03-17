Лукашенко: зарубежные инвесторы проявляют интерес к белорусской микроэлектронике

Зарубежные инвесторы проявляют интерес к белорусской микроэлектронике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы... С нами готовы сотрудничать и хотят инвестировать в развитие нашей промышленности, в том числе микроэлектронной», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Он рассказал, что, в частности, ОАЭ хотят инвестировать в развитие этой отрасли.

Ранее Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.