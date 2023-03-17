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Молдавия рассчиталась в феврале за газ почти на 93%

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Население Молдавии рассчиталось за потреблённый в феврале газ почти на 93%, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.
Молдавия рассчиталась в феврале за газ почти на 93%
  • AFP

Он отметил сокращение потребления природного газа в феврале по сравнению с прошлогодними показателями — объёмы уменьшились на 2,3%.

«Бытовые потребители по состоянию на 28 февраля 2023 года погасили 92,7% выставленных в счетах сумм, что на 0,5 п. п. выше показателей того же периода прошлого года», — цитирует Чебана РИА Новости.

14 марта сторонники оппозиции в Молдавии пикетировали Дом правительства в Кишинёве и призывали власти оплатить счета населения за газ и электричество за три зимних месяца.

Позже митинги продолжились.

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