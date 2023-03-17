Минэнерго Украины заявило, что в стране планируют начать производство ядерного топлива
- AFP
Об этом сообщили в украинском Министерстве энергетики.
«По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатом» планирует выйти за три года», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.