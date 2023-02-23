Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление
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«Призвал руководителей областных военных администраций как можно быстрее наработать проекты для восстановления. В целом у Украины есть в наличие и обещанных средств на восстановление на сумму около 150 млрд гривен (около $4 млрд)», — заявил Шмыгаль.
В качестве приоритетных направлений он назвал энергетику, жильё, критическую инфраструктуру и разминирование.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил о выделении Украине €25 млн для финансирования работ, направленных на разминирование территории.