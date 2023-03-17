NBC: Зеленский совершил большую ошибку, приказав продолжить удерживать Артёмовск
По мнению одного из обозревателей, данное решение в большей мере продиктовано политическим желанием избежать поражения, чем военной логикой.
Другой аналитик выразил уверенность, что украинской армии стоило оставить город ещё несколько недель назад и сейчас нет никакого смысла продолжать его удержание.
14 марта в офисе украинского президента Зеленского заявили, что он провёл заседание ставки, на котором было решено продолжать удерживать Артёмовск.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окружение украинских войск в Артёмовске запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.