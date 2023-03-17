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NBC: Зеленский совершил большую ошибку, приказав продолжить удерживать Артёмовск

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Приказ президента Украины Владимира Зеленского продолжать удерживать Артёмовск (Бахмут) является ошибочным, поскольку может привести к тяжёлым последствиям для киевского режима. Такое мнение выразили журналисты телеканала NBC.

По мнению одного из обозревателей, данное решение в большей мере продиктовано политическим желанием избежать поражения, чем военной логикой.

Другой аналитик выразил уверенность, что украинской армии стоило оставить город ещё несколько недель назад и сейчас нет никакого смысла продолжать его удержание.

14 марта в офисе украинского президента Зеленского заявили, что он провёл заседание ставки, на котором было решено продолжать удерживать Артёмовск.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окружение украинских войск в Артёмовске запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.

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