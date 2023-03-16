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Зеленский проинформировал премьера Британии Сунака о ситуации в Артёмовске

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Украинский президент Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Британии Риши Сунака о ситуации с обороной Артёмовска (Бахмута).
Зеленский проинформировал премьера Британии Сунака о ситуации в Артёмовске
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута», — написал он в Twitter.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов армии Украины.

Как писала американская газета Politico, официальные лица США настаивают на том, чтобы ВСУ экономили артиллерийские снаряды и вели более прицельный огонь. Особенно это касается Артёмовска, где «быстро расходуются боеприпасы».

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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