Зеленский проинформировал премьера Британии Сунака о ситуации в Артёмовске

Украинский президент Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Британии Риши Сунака о ситуации с обороной Артёмовска (Бахмута).

«Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута», — написал он в Twitter.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов армии Украины.

Как писала американская газета Politico, официальные лица США настаивают на том, чтобы ВСУ экономили артиллерийские снаряды и вели более прицельный огонь. Особенно это касается Артёмовска, где «быстро расходуются боеприпасы».

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.