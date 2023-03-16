Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов украинской армии

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов армии Украины.

«Я переговорил с госсекретарём Блинкеном по поводу украинской «формулы мира» и путей ускорения поставок артиллерийских боеприпасов», — написал он в Twitter.

Американская газета Politico ранее сообщила, что официальные лица США настаивают на том, чтобы ВСУ экономили артиллерийские снаряды и вели более прицельный огонь.

Советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что окружение украинских войск в Артёмовске запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.