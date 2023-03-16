Узнать больше

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов украинской армии

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов армии Украины.
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов украинской армии
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Я переговорил с госсекретарём Блинкеном по поводу украинской «формулы мира» и путей ускорения поставок артиллерийских боеприпасов», — написал он в Twitter.

Американская газета Politico ранее сообщила, что официальные лица США настаивают на том, чтобы ВСУ экономили артиллерийские снаряды и вели более прицельный огонь.

Советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что окружение украинских войск в Артёмовске запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить