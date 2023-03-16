В Минэкономики Армении заявили о переезде в страну в 2022 году более 100 тысяч россиян

Более 100 тыс. российских граждан переехали в Армению в 2022 году, заявил министр экономики страны Ваган Керобян.

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108—110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — заявил он в интервью газете «Ведомости».

По словам Керобяна, в 2022 году в Армении открылось около 2,5 тыс. юридических лиц с российскими участниками.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву прорабатывается.

13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия.