Россия и Украина находятся на пороге серьёзных военных событий не в пользу Киева.

Такое мнение выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР украинские военные находятся «в очень плачевной ситуации» и несут большие потери.

«Я думаю, что мы находимся накануне весьма серьёзных военных событий не в пользу Украины», — цитирует Полянского РИА Новости.

Он добавил, что погодные условия также не благоволят украинской армии.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинская армия не располагает достаточным количеством ресурсов для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.