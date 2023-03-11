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Сальдо заявил, что у ВСУ не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра

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Украинская армия не располагает достаточным количеством ресурсом для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что у ВСУ не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра
  • AP

По его словам, конкретики по этому вопросу нет, а слухи распространяются для того, чтобы посеять панику среди мирных жителей.

Вместе с этим Сальдо обратил внимание на переброску некоторой техники и спецподразделений на правобережье Днепра, а также приведение в порядок идущих с севера дорог.

«Если противник начнёт настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр, то наши военные будут знать об этом заблаговременно, они к нему полностью готовы. Отпор будет дан сокрушительный, новую линию фортификационных сооружений даже не придётся задействовать», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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