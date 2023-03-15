Депутат Рады Арахамия: Киеву нужно оружие из Швейцарии, несмотря на закон о нейтралитете

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что Украине необходимо получить вооружение из Швейцарии, несмотря на нейтральный статус страны.

Об этом парламентарий написал в Telegram.

«Нам нужно швейцарское оружие. И мы его получим», — заявил он.

По словам Арахамии, украинские дипломаты намерены провести беседы с швейцарскими властями, чтобы склонить Берн к поставкам оружия Вооружённым силам Украины.

Ранее Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину.

Кроме того, СМИ писали, что власти Швейцарии приняли решение об утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, которые можно было бы поставить ВСУ.