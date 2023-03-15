Молдавия обсуждает с ЕС получение €40 млн для развития оборонного потенциала

Власти Молдавии ведут переговоры с Евросоюзом о возможном получении от Брюсселя €40 млн для развития оборонного потенциала республики.

«Ведутся обсуждения и переговоры о возможности предоставления Европейским союзом через Европейский инструмент финансирования (EPF) расчётной помощи равной той, которая была выделена в 2022 году, в размере €40 млн для развития оборонного потенциала Молдавии», — заявило Минобороны Молдавии.

Как ранее заявил RT лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, только за последние полгода в бюджет Молдавии поступило порядка €600—700 млн, но народ не видит этих денег, потому что нынешние власти тратят их на свои зарплаты и «на закупку нового вооружения».

Вице-председатель партии Марина Таубер утверждает, что Молдавии следует сократить военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора.