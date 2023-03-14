Военнопленный Тарасюк рассказал, что Киев часто не выплачивает компенсации семьям погибших
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«В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в пропавшие без вести. Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Тарасюк отметил, что зачастую тела не эвакуируют с поля боя, в том числе по причине записи в категорию «пропавшие без вести».
«Насчёт погибших… У нас их очень большое количество, и их никто пока не забирает. Когда ещё отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, то от них ничего не остаётся», — сообщил пленный.
Тарасюк также заявил, что Киев оставил в Артёмовске (Бахмуте) только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы.