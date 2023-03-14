Военнопленный Тарасюк рассказал, что Киев часто не выплачивает компенсации семьям погибших

Киев регулярно не выплачивает компенсации семьям погибших бойцов ВСУ, записывая их в без вести пропавшие, рассказал попавший в плен военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.

«В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в пропавшие без вести. Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Тарасюк отметил, что зачастую тела не эвакуируют с поля боя, в том числе по причине записи в категорию «пропавшие без вести».

«Насчёт погибших… У нас их очень большое количество, и их никто пока не забирает. Когда ещё отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, то от них ничего не остаётся», — сообщил пленный.

Тарасюк также заявил, что Киев оставил в Артёмовске (Бахмуте) только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы.