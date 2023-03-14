Посольство: Молдавия и США намерены углубить сотрудничество по ключевым вопросам

Молдавия и США планируют продолжить стратегический диалог и углубить сотрудничество между государствами в области экономики, энергетики, права, а также безопасности.

Об этом сообщило американское посольство в Кишинёве.

«Диалог даёт Соединённым Штатам и Молдавии возможность углубить наше сотрудничество по ключевым вопросам», — приводит сообщение РИА Новости.

В качестве ключевых направлений сотрудничества перечисляются расширение экономических возможностей и энергетической устойчивости, продвижение верховенства права и надлежащего управления, противодействие безопасности и киберугрозам.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.

Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.