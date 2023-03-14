Посольство: Молдавия и США намерены углубить сотрудничество по ключевым вопросам
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Об этом сообщило американское посольство в Кишинёве.
«Диалог даёт Соединённым Штатам и Молдавии возможность углубить наше сотрудничество по ключевым вопросам», — приводит сообщение РИА Новости.
В качестве ключевых направлений сотрудничества перечисляются расширение экономических возможностей и энергетической устойчивости, продвижение верховенства права и надлежащего управления, противодействие безопасности и киберугрозам.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.
Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.