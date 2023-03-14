Захарова: власти Молдавии разрушают свою страну ради тех, кто платит им деньги

Власти Молдавии разрушают свою страну ради тех, кто платит им деньги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет никаких сомнений, что власти Молдавии разрушают свою страну и готовы на любые жертв ради тех, кто платит им деньги», — цитирует её РИА Новости.

Захарова отметила, что молдавские власти «проводят курс на разрушение своей государственности», поскольку «Западу нужен периметр нестабильности» вокруг России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.

Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.