Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ применяют все виды вооружений на Артёмовском направлении

Украинская авиация, бронетехника, а также различные виды вооружений работают по Группе Вагнера, продвигающейся на Артёмовском направлении, сообщил один из бойцов группы.

«По нам у них задействована авиация, «вертушки» вылетают за светлый день по раз семь-восемь», — цитирует РИА Новости бойца.

Он отметил, что авиация работает не по технике, а по живой силе.

По его словам, ВСУ также применяют тактику так называемой «танковой карусели», когда каждый танк из танкового батальона производил по бойцам ЧВК «Вагнер» по 30 выстрелов.

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские военные могут оказаться в котле в ДНР, как это было в Дебальцеве в 2015 году.