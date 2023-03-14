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Ветеран ВС США Дрейвен предложил вручать бойцам ВСУ фото Зеленского с мешком денег

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Каждого раненого бойца украинской армии необходимо наградить медалью НАТО и портретом президента Украины Владимира Зеленского, держащего мешок с деньгами, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

«Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в Twitter.

Он отметил, что молиться за безопасность россиян и за то, чтобы украинская армия перестала воевать «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Ранее Дрейвен заявил, что Россия и Украина могли бы мирно сосуществовать, если бы не вмешательство со стороны западных стран.

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