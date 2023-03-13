Минобороны Молдавии предупредило об учениях с 13 марта на севере и в центре страны

Министерство обороны Молдавии предупредило об учениях с 13 по 17 марта на полигонах на севере и в центральной части республики.

В министерстве обратились к жителям страны с предостережением, что по дорогам государственного значения будет передвигаться военная техника.

Также граждан призвали не снимать технику и не размещать фото и видео в социальных сетях.

Уточняется, что учения входят в план подготовки молдавской армии на 2023 год.

Ранее сообщалось, что сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» блокируют дороги в разных районах Молдавии в знак протеста против отказа властей страны выполнить их требования.

12 марта в центре Кишинёва по итогам митинга «Движение для народа» была принята резолюция с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.