Минобороны Молдавии предупредило об учениях с 13 марта на севере и в центре страны
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В министерстве обратились к жителям страны с предостережением, что по дорогам государственного значения будет передвигаться военная техника.
Также граждан призвали не снимать технику и не размещать фото и видео в социальных сетях.
Уточняется, что учения входят в план подготовки молдавской армии на 2023 год.
Ранее сообщалось, что сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» блокируют дороги в разных районах Молдавии в знак протеста против отказа властей страны выполнить их требования.
12 марта в центре Кишинёва по итогам митинга «Движение для народа» была принята резолюция с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.