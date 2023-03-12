Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 16

При обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 16 мирных жителей, заявила глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко.

«Обстрел остановки общественного транспорта унёс жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребёнок. 16 пострадавших», — сообщила она в Telegram.

Министр уточнила, что четверо детей находятся в тяжёлом состоянии.

Всех раненых госпитализировали.

Накануне сообщалось о 15 пострадавших.

ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.