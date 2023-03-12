Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 16
- РИА Новости
«Обстрел остановки общественного транспорта унёс жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребёнок. 16 пострадавших», — сообщила она в Telegram.
Министр уточнила, что четверо детей находятся в тяжёлом состоянии.
Всех раненых госпитализировали.
Накануне сообщалось о 15 пострадавших.
ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.
По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.