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Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 16

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При обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 16 мирных жителей, заявила глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко.
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 16
  • РИА Новости

«Обстрел остановки общественного транспорта унёс жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребёнок. 16 пострадавших», — сообщила она в Telegram.

Министр уточнила, что четверо детей находятся в тяжёлом состоянии.

Всех раненых госпитализировали.

Накануне сообщалось о 15 пострадавших.

ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.

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