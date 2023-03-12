Число раненных при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11

Количество раненных мирных жителей при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11, заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости

«В результате удара по автостанции Перевальска, погибло трое и ранено 11 мирных граждан, среди которых есть дети», — сообщил он. Уточняется, что ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1. По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр. Ранее ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Перевальску в Луганской Народной Республике. Накануне сообщалось о трёх погибших и девяти раненых.