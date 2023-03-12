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Число раненных при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11

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Количество раненных мирных жителей при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11, заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
Число раненных при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11
  • РИА Новости

«В результате удара по автостанции Перевальска, погибло трое и ранено 11 мирных граждан, среди которых есть дети», — сообщил он.

Уточняется, что ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.

Ранее ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Перевальску в Луганской Народной Республике.

Накануне сообщалось о трёх погибших и девяти раненых.

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