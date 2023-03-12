Число раненных при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11
- РИА Новости
«В результате удара по автостанции Перевальска, погибло трое и ранено 11 мирных граждан, среди которых есть дети», — сообщил он.
Уточняется, что ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.
По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.
Ранее ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Перевальску в Луганской Народной Республике.
Накануне сообщалось о трёх погибших и девяти раненых.