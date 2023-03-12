Пасечник: число пострадавших при обстреле Перевальска возросло до 15

При обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 15 человек, в том числе — дети, заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Страшный день переживает сегодня Перевальск... Обстрел остановки общественного транспорта в час пик унёс жизни трёх человек, 15 человек ранены, среди них — дети», — написал он в Telegram.

Пасечник назвал особым цинизмом использование шрапнели со стороны ВСУ — по словам главы республики, это указывает на то, что целью было добиться как можно большего количества жертв среди мирных жителей.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле города.

Накануне сообщалось об 11 раненых и трёх погибших.

Уточняется, что ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.