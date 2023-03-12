СК России зафиксировал последствия обстрела Перевальска со стороны ВСУ

Сотрудники Следственного комитета России зафиксировали последствия украинского обстрела Перевальска из РСЗО HIMARS.

Как сообщает РИА Новости, следователи прибыли к месту происшествия, осмотрели и зафиксировали последствия агрессии ВСУ.

По последним данным, при обстреле Перевальска ранения получили 15 человек, в том числе — дети. Трое мирных жителей погибли.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших граждан.

Уточняется, что ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.