Узнать больше

СК России зафиксировал последствия обстрела Перевальска со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Сотрудники Следственного комитета России зафиксировали последствия украинского обстрела Перевальска из РСЗО HIMARS.
СК России зафиксировал последствия обстрела Перевальска со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, следователи прибыли к месту происшествия, осмотрели и зафиксировали последствия агрессии ВСУ.

По последним данным, при обстреле Перевальска ранения получили 15 человек, в том числе — дети. Трое мирных жителей погибли.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших граждан.

Уточняется, что ВСУ при обстреле использовали ракету шрапнельного типа GMLRS M30A1.

По предварительным данным, удар наносился из-под населённого пункта Часов Яр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить