Сенатор Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию
- РИА Новости
По его словам, «прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность».
«Придумки типа «Московии» указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!» — заявил он в своём Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.