Сенатор Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию.

По его словам, «прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность».

«Придумки типа «Московии» указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!» — заявил он в своём Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.