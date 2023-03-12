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Сенатор Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию

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Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию.
Сенатор Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию
  • РИА Новости

По его словам, «прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность».

«Придумки типа «Московии» указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!» — заявил он в своём Telegram-канале. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.

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