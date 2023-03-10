Шеф-корреспондент Die Welt Шварцкопф: жители Артёмовска поддерживают Россию
- AP
- © Yevhen Titov
«Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артёмовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: «Мы не хотим уезжать», — сказал Шварцкопф.
По его словам, жители города имеют пророссийские настроения, сотрудничают с Россией.
Он добавил, что пытался переубедить горожан, но его не стали слушать.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.