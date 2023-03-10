Шеф-корреспондент Die Welt Шварцкопф: жители Артёмовска поддерживают Россию

Жители Артёмовска (Бахмута) поддерживают Россию, заявил шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф.

«Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артёмовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: «Мы не хотим уезжать», — сказал Шварцкопф.

По его словам, жители города имеют пророссийские настроения, сотрудничают с Россией.

Он добавил, что пытался переубедить горожан, но его не стали слушать.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.