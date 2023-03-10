Зеленский утверждает, что Киев не имеет отношения к терактам на «Северных потоках»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на «Северных потоках».

«Что касается «Северного потока» — мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на «Северных потоках».

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.