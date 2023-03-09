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Полиция Грузии освободила задержанных в Тбилиси участников протестов

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Полиция Грузии освободила задержанных в Тбилиси за административные нарушения участников акций протеста.
Полиция Грузии освободила задержанных в Тбилиси участников протестов
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе», — сказано в сообщении грузинского МВД.

За два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.

Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах, предлагающего создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.

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