Полиция Грузии освободила задержанных в Тбилиси участников протестов
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«Часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе», — сказано в сообщении грузинского МВД.
За два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.
Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах, предлагающего создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.
Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.