Узнать больше

Лукашенко подписал закон, допускающий казнь госслужащих за государственную измену

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который допускает в том числе смертную казнь должностных лиц за государственную измену.
Лукашенко подписал закон, допускающий казнь госслужащих за государственную измену
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности», — поясняет агентство.

В частности, закон распространяет уголовную ответственность за измену государству, совершённую должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.

«При этом за измену государству, совершённую должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — отмечается в сообщении.

В 2019 году Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь «помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом», а также исключил введение моратория на смертную казнь в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить