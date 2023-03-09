Лукашенко подписал закон, допускающий казнь госслужащих за государственную измену
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности», — поясняет агентство.
В частности, закон распространяет уголовную ответственность за измену государству, совершённую должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.
«При этом за измену государству, совершённую должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — отмечается в сообщении.
В 2019 году Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь «помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом», а также исключил введение моратория на смертную казнь в Белоруссии.