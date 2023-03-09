Во время протестов в Грузии не выявили пострадавших или задержанных граждан России

Информация о пострадавших или задержанных гражданах России на проходящих митингах в Тбилиси не поступала.

Об этом сообщили в секции интересов России в Грузии.

«Данные о пострадавших или задержанных россиянах в ходе акций протеста в Тбилиси не поступали в секцию интересов», — сообщил собеседник РИА Новости.

Как ранее отметили в Кремле, российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах Тбилиси, где происходят уличные беспорядки.

Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Их участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах.

9 марта стало известно, что законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии.