Песков: российским гражданам в Грузии важно быть осторожными в связи с беспорядками

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал события в Грузии.

«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», — сказал Песков.

Ранее представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси.

Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Их участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах.

9 марта стало известно, что законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии.