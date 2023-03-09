Песков: российским гражданам в Грузии важно быть осторожными в связи с беспорядками
- РИА Новости
«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», — сказал Песков.
Ранее представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Их участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах.
9 марта стало известно, что законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии.