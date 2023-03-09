Марочко: российские войска занимают лесополосы и продвигаются в районе Макеевки в ЛНР

Российские войска занимают лесополосы и продвигаются в районе подконтрольного ВСУ села Макеевка в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ закрепились на высотах западнее Макеевки.

«Наши подразделения, учитывая этот факт и особенности рельефа местности, сейчас передвигаются в районе данного населённого пункта, закрепляются где-то в лесополосах», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.