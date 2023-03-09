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Песков: положение дел в Грузии не может не вызывать обеспокоенности Москвы

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Акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: положение дел в Грузии не может не вызывать обеспокоенности Москвы
  • © AP Photo

«Это всё-таки соседнее нам государство. И, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, всё-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности», — сказал Песков.

Также он заявил, что российским гражданам в Грузии важно быть осторожными в связи с беспорядками.

Ранее представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта об иноагентах.

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