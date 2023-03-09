Песков: положение дел в Грузии не может не вызывать обеспокоенности Москвы
- © AP Photo
«Это всё-таки соседнее нам государство. И, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, всё-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности», — сказал Песков.
Также он заявил, что российским гражданам в Грузии важно быть осторожными в связи с беспорядками.
Ранее представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта об иноагентах.