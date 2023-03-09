Карчаа: Киев мог намеренно отключить питающую ЗАЭС линию для осложнения работы станции
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Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
«Причины произошедшего ещё предстоит выяснить. Исключать в данной связи нельзя ничего, в том числе и искусственного создания проблем для Запорожской атомной станции», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.
Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно.