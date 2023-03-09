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Карчаа: Киев мог намеренно отключить питающую ЗАЭС линию для осложнения работы станции

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Украина могла намеренно отключить линию, питающую Запорожскую АЭС, для создания дополнительных сложностей в работе станции.
Карчаа: Киев мог намеренно отключить питающую ЗАЭС линию для осложнения работы станции
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«Причины произошедшего ещё предстоит выяснить. Исключать в данной связи нельзя ничего, в том числе и искусственного создания проблем для Запорожской атомной станции», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.

Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно.

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