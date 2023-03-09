Сенатор Клишас: США и ЕС решили устроить госпереворот в Грузии

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот.

«США и ЕС... в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что протестующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.

Грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.