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Корреспондент RT попал под слезоточивый газ во время разгона акции в Тбилиси

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RT
Корреспондент RT Дон Кортер попал под слезоточивый газ, который применил спецназ полиции для разгона акции против закона об иноагентах в Тбилиси.

Журналист не получил серьёзных повреждений. Он снял инцидент на видео.

Позже в отношении Кортера применили слезоточивый газ во второй раз. 

Ранее спецназ полиции в Тбилиси начал разгон акции против закона об иноагентах в Грузии.

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