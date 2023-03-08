Корреспондент RT попал под слезоточивый газ во время разгона акции в Тбилиси
Корреспондент RT Дон Кортер попал под слезоточивый газ, который применил спецназ полиции для разгона акции против закона об иноагентах в Тбилиси.
Журналист не получил серьёзных повреждений. Он снял инцидент на видео.
Позже в отношении Кортера применили слезоточивый газ во второй раз.
Ранее спецназ полиции в Тбилиси начал разгон акции против закона об иноагентах в Грузии.
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