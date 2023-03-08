В ДНР сообщили о четырёх пострадавших при обстрелах ВСУ, включая двух детей

Четыре человека пострадали при обстрелах Донецка со стороны украинской армии, включая двух детей.

«8 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в... г. Донецке: ранен парень-подросток 2009 г. р., мужчина 1981 г. р., женщина 1953 г. р., ребёнок (мальчик) 2011 г. р.», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО.

7 марта стало известно, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в СЦКК.

Противник выпустил в общей сложности 140 боеприпасов из артиллерии и РСЗО. Под огнём оказались Донецк, Горловка и другие населённые пункты республики.