Украинские военные могут решиться на наступление в Запорожской области при наличии трёх факторов, одним из которых является появление зелёной растительности в лесополосах.

Такое мнение выразил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тыс. боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, третий — дождаться «зелёнки», то есть появления листвы на деревьях в лесополосах, что позволит противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику», — сказал он РИА Новости.

По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, украинские войска потеряли на защите Соледара и Артёмовска (Бахмута) десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.