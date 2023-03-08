Узнать больше

Рогов назвал три фактора, которые нужны ВСУ для наступления в Запорожской области

Короткая ссылка
Украинские военные могут решиться на наступление в Запорожской области при наличии трёх факторов, одним из которых является появление зелёной растительности в лесополосах.
Рогов назвал три фактора, которые нужны ВСУ для наступления в Запорожской области
  • Legion-Media

Такое мнение выразил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тыс. боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, третий — дождаться «зелёнки», то есть появления листвы на деревьях в лесополосах, что позволит противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику», — сказал он РИА Новости.

По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, украинские войска потеряли на защите Соледара и Артёмовска (Бахмута) десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить