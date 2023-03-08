МИД Украины отверг обвинения в причастности к теракту на аэродроме Мачулищи

Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности к попытке диверсии против самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи 26 февраля.

«Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме «Мачулищи», — приводит РИА Новости слова Николенко в социальной сети.

Он отметил, что это очередная попытка создать искусственную угрозу с украинской стороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

По его словам, диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского.