МИД Украины отверг обвинения в причастности к теракту на аэродроме Мачулищи
«Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме «Мачулищи», — приводит РИА Новости слова Николенко в социальной сети.
Он отметил, что это очередная попытка создать искусственную угрозу с украинской стороны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.
По его словам, диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского.