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Совбез Белоруссии поручил Минобороны начать разработку новой военной доктрины

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Совет безопасности Белоруссии поручил белорусскому Минобороны приступить к разработке новой военной доктрины.

«В связи с изменением военно-стратегической обстановки Министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины», — цитирует ТАСС постановление Совбеза, размещённое на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика испытала собственную ракету для комплекса «Бук».

В конце февраля председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии планируют запустить серийное производство отечественных боевых беспилотников.

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