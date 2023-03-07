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Лукашенко: Белоруссия на днях испытала собственную ракету для комплекса «Бук»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика испытала собственную ракету для комплекса «Бук».
Лукашенко: Белоруссия на днях испытала собственную ракету для комплекса «Бук»
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Фрагмент выступления белорусского лидера на церемонии вручения госнаград и генеральских погон в Минске приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Позавчера испытали ракету «Бук» к нашему комплексу противовоздушному… Полетела куда надо и сделала всё, что надо. У вас (военных. — RT) появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», — отметил Лукашенко.

В конце февраля председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии планируют запустить серийное производство отечественных боевых беспилотников.

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