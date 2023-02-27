В Белоруссии планируют начать серийное производство боевых беспилотников

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии планируют запустить серийное производство отечественных боевых беспилотников. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

«На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников», — приводит БЕЛТА его слова на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.

Пантус добавил, что линейка белорусских БПЛА была представлена в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты.