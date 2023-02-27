В Белоруссии планируют начать серийное производство боевых беспилотников
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«На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников», — приводит БЕЛТА его слова на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.
Пантус добавил, что линейка белорусских БПЛА была представлена в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты.