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В Белоруссии планируют начать серийное производство боевых беспилотников

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Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии планируют запустить серийное производство отечественных боевых беспилотников. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.
В Белоруссии планируют начать серийное производство боевых беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © Paolo Longo / EyeEm

«На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников», — приводит БЕЛТА его слова на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.

Пантус добавил, что линейка белорусских БПЛА была представлена в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты.

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