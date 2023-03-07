Узнать больше

Президент Грузии Зурабишвили отменила свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов в Тбилиси

Короткая ссылка
Грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в США, отменила свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов в Тбилиси.
Президент Грузии Зурабишвили отменила свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов в Тбилиси
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию грузинского лидера.

В сообщении говорится, что Зурабишвили отменила все встречи, запланированные в ООН, и готовится выступить с обращением к населению Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста возле здания грузинского парламента.

Участники акции выступили против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить