Президент Грузии Зурабишвили отменила свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов в Тбилиси
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию грузинского лидера.
В сообщении говорится, что Зурабишвили отменила все встречи, запланированные в ООН, и готовится выступить с обращением к населению Грузии.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста возле здания грузинского парламента.
Участники акции выступили против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах.
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.