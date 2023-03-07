Президент Грузии Зурабишвили отменила свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов в Тбилиси

Грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в США, отменила свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов в Тбилиси.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию грузинского лидера.

В сообщении говорится, что Зурабишвили отменила все встречи, запланированные в ООН, и готовится выступить с обращением к населению Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста возле здания грузинского парламента.

Участники акции выступили против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.