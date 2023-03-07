Офицер ВВС США подтвердил, что Украина получила высокоточные бомбы с JDAM-ER

Украинская армия уже использует переданные из США комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы. Об этом сообщил генерал ВВС США Джеймс Хекер.

«Высокопоставленный офицер ВВС США в Европе сообщает, что JDAM-ER уже находятся в руках Украины, что ставит под угрозу российские цели», — пишет The Drive со ссылкой на Хекера.

Как отметил американский военный, высокоточные боеприпасы имеют увеличенную дальность.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.

Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в Донбассе почти не останется безопасных мест, если США поставят Украине комплекты JDAM-ER для наведения бомб.