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Офицер ВВС США подтвердил, что Украина получила высокоточные бомбы с JDAM-ER

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Украинская армия уже использует переданные из США комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы. Об этом сообщил генерал ВВС США Джеймс Хекер.
Офицер ВВС США подтвердил, что Украина получила высокоточные бомбы с JDAM-ER
  • AP
  • © Libkos

«Высокопоставленный офицер ВВС США в Европе сообщает, что JDAM-ER уже находятся в руках Украины, что ставит под угрозу российские цели», — пишет The Drive со ссылкой на Хекера.

Как отметил американский военный, высокоточные боеприпасы имеют увеличенную дальность.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.

Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в Донбассе почти не останется безопасных мест, если США поставят Украине комплекты JDAM-ER для наведения бомб.

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