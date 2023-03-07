Офицер ВВС США подтвердил, что Украина получила высокоточные бомбы с JDAM-ER
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«Высокопоставленный офицер ВВС США в Европе сообщает, что JDAM-ER уже находятся в руках Украины, что ставит под угрозу российские цели», — пишет The Drive со ссылкой на Хекера.
Как отметил американский военный, высокоточные боеприпасы имеют увеличенную дальность.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.
Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.
Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в Донбассе почти не останется безопасных мест, если США поставят Украине комплекты JDAM-ER для наведения бомб.