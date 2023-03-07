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Марочко: ВС Украины обрекают людей на голод в подконтрольных им сёлах в ЛНР

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ минированием местности и размещением военной техники на приусадебных участках в подконтрольных им сёлах в Луганской Народной Республике обрекают местных жителей на голод.

«Украинские боевики обрекают людей на голод в оккупированных населённых пунктах. В населённом пункте Макеевка в ЛНР, а также ряде других мелких посёлков местные жители, которые в основном жили за счёт своих приусадебных участков и домашних хозяйств, из-за действий украинских боевиков теперь лишены возможности что-то выращивать и разводить домашний скот», — сказал он ТАСС, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, все пастбища для выпаса скота заминированы, а через приусадебные участки передвигается военная техника.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.

По его данным, киевский режим активизировал работу ДРГ на Купянском направлении.

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