Марочко: ВС Украины обрекают людей на голод в подконтрольных им сёлах в ЛНР
«Украинские боевики обрекают людей на голод в оккупированных населённых пунктах. В населённом пункте Макеевка в ЛНР, а также ряде других мелких посёлков местные жители, которые в основном жили за счёт своих приусадебных участков и домашних хозяйств, из-за действий украинских боевиков теперь лишены возможности что-то выращивать и разводить домашний скот», — сказал он ТАСС, ссылаясь на данные разведки.
По его словам, все пастбища для выпаса скота заминированы, а через приусадебные участки передвигается военная техника.
Ранее Марочко сообщил, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.
По его данным, киевский режим активизировал работу ДРГ на Купянском направлении.