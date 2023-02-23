Марочко: подразделения ВСУ усиливают позиции на Купянском и Краснолиманском направлении
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вторая и третья линия обороны противника на этих направлениях усилена противотанковыми огневыми средствами, ПЗРК, а также личным составом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.
20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.