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Марочко: подразделения ВСУ усиливают позиции на Купянском и Краснолиманском направлении

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Украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлении.
Марочко: подразделения ВСУ усиливают позиции на Купянском и Краснолиманском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вторая и третья линия обороны противника на этих направлениях усилена противотанковыми огневыми средствами, ПЗРК, а также личным составом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.

20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.

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